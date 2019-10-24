جيزان 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازيه الشخصية، لوالد وذوي الشهيد رقيب أول ضيف الله بن ابراهيم محمد عتودي ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.// انتهى //14:54ت م0116