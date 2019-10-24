بريدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أمس, جناح الجامعة الأكاديمي الجديد في مقر سجن المباحث العامة بمدينة بريدة، الذي يقدم خدمات التعليم المنتظم للنزلاء في عدد من التخصصات الأكاديمية، بحضور مدير المباحث بالمنطقة اللواء عقيل بن خلف العنزي، ومدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة العقيد تركي بن أحمد الجدعاني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب.ويضم جناح الجامعة داخل سجن المباحث العامة بمدينة بريدة العديد من القاعات الدراسية لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس، بالإضافة إلى الدبلوم العالي بعد البكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية، وتقدم البرامج بطريقة الانتظام للنزلاء، الذي التحق فيه 54 طالبا بالدبلومات، وذلك بهدف مساعدتهم على الانخراط بسوق العمل متسلحين بالشهادة المتخصصة.وعبر معالي مدير جامعة القصيم، عن سعادته بمثل هذه المشاركات المجتمعية للجامعة التي تلامس احتياجات شرائح المجتمع كافة، مشيرًا إلى أن الفكرة انطلقت بعد زيارة سابقة لمقر السجن ، حيث تم دراستها مع عدد من منسوبي الجامعة والبحث عن ما يمكن أن تقدمه الجامعة لنزلاء وتوصلت إلى عدد من الخدمات التعليمية التي من الممكن أن تقدمها الجامعة لهم.وأوضح أن الجامعة بدأت بالدبلوم العالي بعد البكالوريوس، الذي يعد مرحلة مهمة لأي طالب، مؤكدًا أن الطموح والهدف بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة مباحث القصيم، يتعدى هذا السقف، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقدم للنزلاء عددا من برامج الدراسات العليا في عدة تخصصات مثل إدارة الأعمال وتخصصات الشريعة والعلوم الإنسانية والاجتماعية مثل علم الاجتماع وغيره، وذلك إيمانا من الجامعة بأهمية مشاركة النزلاء في إتاحة الفرصة لهم في الالتحاق بمثل هذه البرامج.من جانبه، أكد مدير المباحث العامة بمنطقة القصيم على مبدأ الشراكة بين الإدارة والجامعة ، مؤكدا أن الشراكة مع الجامعة سيكون لها أثر واسع، مثنيًا على الجهود المقدمة من إدارة السجن، ومثمنًا دور جامعة القصيم والحرص على تقديم هذه الخدمة للنزلاء، ليستفيدوا من خدمات الجامعة التعليمية.// انتهى //14:57ت م0117