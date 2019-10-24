نجران 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر"، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة"، يلقيه إبراهيم بن أحمد الأمير، وذلك بعد صلاة المغرب، بجامع أبو بكر الصديق بدحضة.ويأتي الدرس ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //14:59ت م0118