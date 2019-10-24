جيزان 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسكرمت إدارة تعليم صبيا أمس ، فريق " الروبوت المضيء " من المتوسطة الثانية للبنات بصبيا، الذي حصد المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة " أفضل إبداع تقني "، وذلك ضمن بطولة WRO العالمية للروبوت لعام 2019م التي أقيمت بالرياض.وقدمت مساعدة مدير تعليم صبيا حنان بنت علي الحازمي ، التهاني للفائزات لتحقيق هذا المنجز ، معتبرة أن مثل هذه المسابقات تشكل فرصة مهمة لتحفيز طاقات طالبات المدارس في مجال التفوق، والذكاء، والابتكار، الذي يمكن أن يكون نواة لمشروعات أكبر .من جانبها ، أوضحت مشرفة النشاط العلمي في الإدارة ومنسقة المشروع لوله آل سريع ، أن المسابقة تعد علمية تنافسية جماعية للطلاب والطالبات، وتقام لأول مرة في المملكة ، وتهدف لتنمية القدرات العقلية لدى الطلاب والطالبات، وزرع روح المنافسة فيما بينهم ، مشيرة إلى أن الإدارة ترشحت للمشاركة في المسابقة ضمن 7 إدارات تعليمية فقط ، حيث تم تدريب الفرق للمشاركة وخوض غمار المنافسة.// انتهى //15:04ت م0119