نجران 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أمس، الاجتماع الأول لمناقشة بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية، بحضور مدير القطاع الجنوبي للهيئة العامة للغذاء والدواء هاشم بن أحمد القريني، ومدير الصحة العامة بأمانه نجران حمد آل دويس، وذلك في مقر الفرع بنجران.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران المهندس منصور بن علي الشمراني، أن اللقاء يأتي ضمن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية للحفاظ على سلامة وجودة المنتجات الزراعية من استخدام المبيدات بالمنطقة, وتفعيل الأعمال الرقابية على المحاصيل الزراعية لحماية المستهلكين وتطبيق اللوائح والأنظمة التشريعية للحد من الاستخدام المفرط والعشوائي للمبيدات الزراعية التي لها آثار على صحة الإنسان والبيئة.// انتهى //15:05ت م0121