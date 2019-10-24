الباحة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسناقش محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني مع رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالمحافظة عبدالرحمن العيدان ومجموعة من الفنانين التشكيليين خلال استقباله لهم أمس، دور الفنانين في إظهار النواحي الجمالية وما يحتاجونه من دعم للقيام بالدور الفعال في إظهار أعمالهم.وأشاد بالأعمال التشكيلية للفنانين بالمحافظة، واعداً بإقامة معرض مفتوح للفنانين بقرية ذي عين التراثية وكذلك بمقر مهرجان الربيع.وفي نهاية اللقاء تسلم المحافظ مجموعة من الأعمال الفنية.// انتهى //15:06ت م0122