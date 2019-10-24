تبوك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، لقاءً تربوياً مع القيادات التعليمية والمدرسية والمشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات مدارس المنطقة، بحضور مدير عام تعليم المنطقة إبراهيم العُمري، وأستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأمير مقرن، وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, وذلك على مسرحي الإدارة العامة للبنين والبنات.وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم القى كلمة مدير تعليم تبوك كلمة رحب فيها بالحضور مقدماً شكره للشيخ المغامسي على إجابة الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء التربوي, ثم بدأ الحوار المفتوح الذي بيّن فيه الشيخ المغامسي أن المعلمين والمعلمات يؤدون رسالة عظيمة موضحاً أن الله أرسل الرسل والأنبياء وكانت رسالتهم ودعوتهم مناطها التوحيد، وهذه الرسالة هي رسالة نبوية كريمة يقوم بها المعلمون المربون والدعاة، مبيناً أن شباب وشابات بلادنا مستهدفون فكرياً وعقائدياً وسلوكياً وهناك من المؤامرات التي يقوم بها الأعداء بشكل منظم ومدروس، وأن للمدرسة دوراً كبيراً والطالب يجلس في مدرسته أكثر مما يجلس في بيته، مؤكدا على ضرورة التحلي بالحوار والمعاملة الحسنة.وشدد المغامسي على أهمية التربية الحسنة للأبناء مذكراً بضرورة الأخذ بالوسائل التي تساعد على التمسك بالقيم الأخلاقية وهي تقوى الله سبحانه وتعالى ووضع مخافته عز وجل أمام أعيننا بالإضافة إلى العمل والسعي للفوز بمحبة لقاء الله.وفي نهاية اللقاء أجاب الشيخ المغامسي على عدد من مداخلات وأسئلة الحضور .// انتهى //15:10ت م0123