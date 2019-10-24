أبهـا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأغلقت بلدية محايل عسير ممثلة في القسم النسائي خلال الأسبوع المنصرم, أربع محلات تجارية, ومخالفة ستة محلات, وإنذار خمس محلات, من خلال جولاتها الرقابية التي قامت بها البلدية التي شملت 50 محلاً تجارياً تختص بالأنشطة النسائية بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد آل مصمع, أن الحملة جاءت ضمن خطة البلدية في متابعة ورصد الأنشطة المختلفة بالمحافظة وتطبيق اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية على الممارسين بسوق العمل والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.// انتهى //15:12ت م0124