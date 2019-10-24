حائل 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسرأس مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان أمس الاجتماع النصف سنوي الأول لهذا العام لمديري الإدارات العامة ومدراء الإدارات الخارجية وقائد مركز التدريب ومدير الشؤون الفنية المركزية وذلك بمقر الادارة.ونقل العميد الركيان خلال الاجتماع شكر وتقدير سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي مدير عام الدفاع المدني على ما يبذلونه من جهود حاثهم على الاستمرار وأداء المهام والواجبات على الوجه الأكمل.وفي ختام الاجتماع تم تكريم الإدارات المتميزة خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة 89 والمميزين من أفراد المراكز الميدانية.// انتهـى //15:13ت م0126