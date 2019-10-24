الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساستضافت مؤسسة الامير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أمس، اللقاء الأول لجمعية إرادة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجبيل ، ببرنامج ملتقى أسر متلازمة الداون بالمنطقة الشرقية.وأقيمت خلال الملتقى محاضرة تم التطرق فيها إلى مفهوم التأهيل المهني والمتطلبات الاساسية لتدريب الأفراد من متلازمة الداون، وتأسيسهم لخوض تجربة التأهيل المهني .يذكر أن الملتقى عبارة عن لقاء شهري تحتضنه مؤسسة الأمير محمد بن فهد ، يجمع أمهات الأفراد من متلازمة الداون من خلال توعية الأمهات , وقد أطلقت المؤسسة برنامج التوحد ومتلازمة داون لدعم الأطفال والأسر المتضررة من خلال مجموعات الدعم والبرامج والأنشطة والتوعية في مجال التوحد ومتلازمة داون.// انتهى //16:22ت م0158