اجتماعي / مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تستضيف ملتقى أسر متلازمة الداون بالشرقية
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
استضافت مؤسسة الامير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أمس، اللقاء الأول لجمعية إرادة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجبيل ، ببرنامج ملتقى أسر متلازمة الداون بالمنطقة الشرقية.
وأقيمت خلال الملتقى محاضرة تم التطرق فيها إلى مفهوم التأهيل المهني والمتطلبات الاساسية لتدريب الأفراد من متلازمة الداون، وتأسيسهم لخوض تجربة التأهيل المهني .
يذكر أن الملتقى عبارة عن لقاء شهري تحتضنه مؤسسة الأمير محمد بن فهد ، يجمع أمهات الأفراد من متلازمة الداون من خلال توعية الأمهات , وقد أطلقت المؤسسة برنامج التوحد ومتلازمة داون لدعم الأطفال والأسر المتضررة من خلال مجموعات الدعم والبرامج والأنشطة والتوعية في مجال التوحد ومتلازمة داون.
// انتهى //
16:22ت م
0158