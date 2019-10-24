جيزان 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع المركز التخصصي للطب النفسي بعد غدٍ السبت، محاضرة بعنوان " مفاهيم أساسية لعلاج مشكلة فرط الحركة والتشتت"، يلقيها الدكتور محمد عبدالقادر دكتوراه علم النفس الاكلينيكي للأطفال، وذلك بـمسرح الغـرفة بمدينة جبزان.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لفرط الحركة وتشتت الانتباه التي تنظمها غرفة جازان بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وإكساب العاملين مع الأطفال خلفية معرفية عن هذه المشكلة، إلى جانب توجيه البحوث والدراسات لهذا الموضوع الحيوي.// انتهى //16:23ت م0159