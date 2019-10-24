الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسرشح الاتحاد السعودي للشطرنج 5 لاعبين وحكم للمشاركة في بطولة الخليج الأولى للهواة ، التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 20 - 29 من أكتوبر الجاري ، وتضمنت قائمة اللاعبين زياد العبدلي ، عبدالله الشراري ، إبراهيم العنزي ، العنود إسحاق ، إضافة إلى الحكم عبدالله خياط .وأعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج سعد الحبيب عن أمله أن تظهر البطولة بمستوى فني عال وأن يقدم اللاعبون أفضل المستويات الفنية والمنافسة على ألقاب البطولة ، إلى جانب الظهور بصورة تليق باسم الرياضة السعودية ، وتابع : " المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود لاعبين مميزين في دول مجلس التعاون ، معتقداً أن الجاهزية الكبيرة للاعبي السعودية ستكون حاضرة في المنافسات ".وفي شأن آخر ينظم نادي الوحدة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج غداً ، بطولة نادي الوحدة الأولى للسيدات ، بالنظام السويسري ومن خمس جولات ، حيث ستكون رئيسة القسم النسائي في اتحاد الشطرنج الجوهرة الحسن مديرة فنية للبطولة التي ستشهد مشاركة عشرات اللاعبات للمنافسة على ألقابها.// انتهى //16:25ت م0160