الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسوقعت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى شركات التطوير العقاري في المملكة، بهدف إقامة مجمع تجاري وترفيهي عصري يلبي جميع متطلبات الحياة الفاخرة في حي السفارات.وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات، الدكتور فهد بن مشيط عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من المخطط أن تثمر عن أحد أهم متطلبات منتسبي حي السفارات، وهي إقامة مجمع تجاري على مساحة 38 ألف متر مربع، بتصميم فريد من نوعه، لتوفير نمط حياة راقٍ، يليق بحي السفارات الذي يجمع العديد من ثقافات العالم، مشيراً إلى أن المجمع سيضم مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمتاجر المتخصصة في توفير متطلبات أسلوب الحياة العصري، بالإضافة إلى دار للعرض السنيمائي، وخيارات ترفيهية متعددة، وغيرها الكثير من الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى مجموعة من المسطحات المائية الجمالية التي تفضي على المجمع طابع فريد من نوعه.يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تعمل ضمن مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي تسعى إلى تحويل حي السفارات إلى مدينة نموذجية تشمل نمط حياة على أعلى مستوى من الرفاهية، مع تفعيل أنشطة تجمع بين الثقافات العالمية المختلفة،وتهدف إلى تطوير الحي وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخِدْمات، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية.// انتهى //16:28ت م0161