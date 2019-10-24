الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسعقد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في باريس أمس, اجتماعاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كانبون وذلك في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي, بحضور الوفد المرافق لمعاليه, وذلك ضمن زيارته الحالية إلى الجمهورية الفرنسية.وفي بداية الاجتماع رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي بمعالي نائب رئيس مجلس الشورى بمناسبة زيارته لفرنسا متمنياً لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة .وأشاد كريستيان كانبون بعمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية ، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.من جانبه عبر معالي نائب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس لجنة الشؤون الخارجية على حسن الاستضافة والاستقبال، مؤكدًا أن زيارته لجمهورية فرنسا تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوطيد العلاقات مع دول العالم.وجرى خلال الاجتماع استعراض مجمل الموضوعات والقضايا الراهنة , كما تطرق الجانبان إلى تعزيز أوجه العلاقات التي تربط المملكة والجمهورية الفرنسية في شتى المجالات وبشكل خاص البرلمانية منها .كما التقى معالي الدكتور عبدالله المعطاني أمس برئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية مارييل دو سارنيز .وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا , وسبل دعمها وتعزيزها .من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية اجتماعاً أمس بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية مع نظيرتها في الجمعية الوطنية الفرنسية, بحضور نائبة رئيس اللجنة النائبة اميليا لكرفي عضو لجنة الشئون الخارجية وعدد من النواب .وبحث أعضاء لجنتا الصداقة البرلمانية بمجلسي الشورى والشيوخ الفرنسي خلال الاجتماع مجمل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا.كما استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد العمل البرلماني بين البلدين الصديقين ولاسيما العلاقات بين مجلسي الشورى والشيوخ.رافق معالي نائب رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية الدكتور فهد العنزي , والأستاذة هدى الحليسي , والدكتورة حنان الأحمدي .// انتهى //16:31ت م0162