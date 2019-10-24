أبها 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بعسير أمس، مبادرة اجتماعية بعنوان "إما يبلغن عندك الكبر"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، بالشراكة مع عدد من المدارس والإدارات التعليمية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمسنيين 2019، بمقر دار الرعاية الاجتماعية في أبها.وأكدت آل مفرح في كلمة لها، أهمية المبادرة وضرورة استمرارها ودورها الفاعل في خدمة نزيلات دار الرعاية الاجتماعية بعسير، وما يتبعه من ثواب و جزاء رباني في الدارين، موضحةً دور الشراكات المجتمعية بين الإدارة والجهات الخدمية الأخرى بالمنطقة في دعم وتقوية روابط المجتمع، وتلمس احتياجات الفئات التي تعيش تحت ظروف اجتماعية وصحية صعبة .// انتهى //16:31ت م0163