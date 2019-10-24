الكويت 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسكُرّم في مدينة الكويت أمس , ستة طلاب سعوديين، ترشحوا لجائزة التفوق العلمي المقامة في دولة الكويت.وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم، وصناعة إنسان الغد الخليجي.// انتهى //16:37ت م0166