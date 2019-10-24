القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم من جانب مؤسسات وصناديق استثمار محلية وأجنبية في إطار عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية لتلك الصناديق.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) أنهى التعاملات على مكاسب قدرها 57ر0 في المئة ليسجل 67ر14206 نقطة،وحقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 30) ارتفاعًا بنسبة 4ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 88ر530 نقط، كما صعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 45ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 6ر1406 نقطة.وأوضحت الاحصائيات الختامية للتداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 5ر3 مليار جنيه ليصل إلى 7ر713 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 8ر1 مليار جنيه.// انتهى //16:38ت م0167