مكة المكرمة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم تدريبا عمليا لتنمية مهارات طلاب المدارس الثانوية في مجال ريادة الأعمال، وتنمية ميول العمل الريادي، وزرع ثقافة الوعي المالي بمشاركة أربع جهات حكومية.واستقطب التدريب الذي حمل عنوان "مهارات سوق العمل" ضمن برنامج "ريادي" نحو 90 طالباً، بإشراف 16 منسقاً من الميدان التربوي، وإدارة النشاط الطلابي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد "ريادة".وأوضح مشرف النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة إدريس عمر أن البرنامج يعد أول مبادرة رسمية تشاركية بين الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة بقسم البرامج العامة والتدريب في إدارة النشاط الطلابي مع غرفة مكة المكرمة، وكذلك الشريك الإستراتيجي لغرفة مكة المكرمة بنك التنمية الاجتماعية، ومعهد "ريادة"، والمدرب المحترف أيمن أنديجاني.وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى احتواء الطلاب ونشر ثقافة العمل الحر لديهم، وتوجيههم بالخلفيات العلمية اللازمة لبدء مشروعهم الريادي، ومهارات الدخول لسوق العمل.وأفاد مشرف النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بأن "مشروع ريادي" موجود منذ عامين، وفي كل مدرسة يتوفر منسق يطلق عليه مسمى "ميسر ريادي"، وهو أحد معلمي المدرسة، وتسند إليه مهمة ترشيح الطلاب الذين تبدو عليهم ميول نحو العمل الحر والريادي، إذ يختار خمسة طلاب من كل مدرسة من المدارس التي تنشط في هذا المجال.بدوره، أوضح مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة مكة المكرمة وديع مليباري أن الغرفة وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع المكي ستحتضن هذه المبادرة لتنمية مهارات الطلاب ذوي الميول التجارية، وما هذه إلا بداية لعمل كبير مقبل بشراكة مع قطاع التعليم.وبين أن صقل مهارة ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية تعد من أهم البرامج التي تدعم اقتصاد الوطن، والذي يبدأ من خلال منهجية علمية محكمة تحدد ميولهم ومساراتهم المستقبلية.// انتهى //16:45ت م0169