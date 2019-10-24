الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسيقيم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ممثلاً في مركز بيادر الأربعاء القادم ورشة عمل بعنوان "تطوير وتنمية المشاريع الريادية" تقدمها مستشارة إدارة الأعمال تسنيم الساعاتي، وذلك في مقر المركز في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.وتناقش الورشة التي تستهدف شباب وشابات الأعمال عدة محاور أبرزها، الملكية الفكرية، توليد الفرص، التسويق والسوق المستهدف، الخطة المالية والتمويلية، إضافة إلى دراسة مجالات النمو للمشروع والامتياز التجاري.//انتهى//17:26ت م0185