جدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستنطلق على حلبة "ذا تراك" بجدة غداً الجولة الأولى من بطولة السعودية "للأوتوكروس" ، بمشاركة أكثر من 65 متسابقاً من الأبطال والمواهب الجديدة.ويهدف القائمون على السباق في أولى مراحله التي تبدأ بالتجارب الرسمية العامة , للتعرف على مسار الحلبة ثم يقام السباق الرسمي ، لقياس أسرع سائق به كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى توفير سباقات مختلفة تناسب امكانيات هواة رياضة السيارات وممارسيها من أجل اكتشاف مهاراتهم وتطويرها.كما يخضع المشاركون في السباق إلى مرحلة تصنيف السيارات حسب الفئات المخصصة ضمن اللوائح والانظمة الخاصة بالبطولة ، والتي تضم خمس فئات " سوبر ستوك للسيارات الأقوى ، ستوك A ، ستوك B ، ستوك C ، ستوك D " ، بإشراف تقنيين للكشف على المواصفات الفنية للسيارات المعدلة والغير معدلة ، وحجم وقوة المحرك ، بالإضافة إلى أجهزة التعليق والتعديلات التي أجريت على السيارات ، وأجهزة الأمان وسلامة الإطارات والإضاءة لتطابق المعايير المطلوبة للمشاركة.// انتهى //17:27ت م0187