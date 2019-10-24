الرياض 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:41ت م0192