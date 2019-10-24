سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو غير المقيم لدى المملكة مامادو سانو.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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17:41ت م
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