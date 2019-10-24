بغداد 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري اليوم, السفير الأمريكي لدى بغداد "ماثيو تولر".وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير استعرض جهود وزارته في حماية المواطنين العراقيين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي, مشددًا على أن وزارته لن تدخر جهدًا في تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها.من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن تقديره لجهود الوزارة في تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم, عن دخولها حالة الإنذار القصوى تزامنًا مع التظاهرات الواسعة التي يتوقع انطلاقها في العراق يوم غد.وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي، أن أجهزة الوزارة ستدخل حالة الإنذار القصوى استعدادًا لحماية التظاهرات وتأمين حركة المواطنين وأمنهم, وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة, مؤكدًا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة.// انتهى //17:55ت م0194