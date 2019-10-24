الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساختتمت إدارة الأسر ممثلة في وحدة التأهيل الأسري بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، اليوم البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج والذي قدمه الأخصائي الأسري والاجتماعي الدكتور إبراهيم الصيخان، وذلك في مقر الوحدة بالدمام.وتضمن البرنامج الذي استهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج عدة محاور أبرزها كيف تؤسس حياتك الأسرية وتندمج مع الآخر؟ وكيف تستقر الأسرة وتؤسس السعادة؟ وكيف تحافظ على الأسرة وقيمها؟ .بدورها أكدت مساعدة مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، على أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تكوين اسرة مستقرة يعمها الود والاحترام المتبادل بين الطرفين.//انتهى//17:56ت م0195