نيويورك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع، حيث زادت نتائج قوية من مايكروسوفت ولام ريسيرش وتسلا المعنويات الايجابية للمستثمرين .وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 59.98 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة ليصل إلى 26893.93 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 10.26 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 3014.78 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 60.25 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 8180.04 نقطة.// انتهى //17:57ت م0196