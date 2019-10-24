المدينة المنورة 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واسافتتح محافظ محافظة وادي الفرع عايض آل مشيط أمس، معرض وادي الفرع الأول للفنون الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة.وأكد المدير العام للجمعية السعودية للثقافة والفنون مشعل التهامي أن هذا المعرض الذي يشارك فيه 17 فنانًا وفنانة من أبناء محافظة وادي الفرع، جاء ضمن الفعاليات التي تطلقها الجميعة في محافظات المدينة المنورة خلال المدة الماضية، منوهًا بأن هناك خطة عمل لدعم جميع المواهب والفنون الشعبية بالمحافظة، وأعادت بعض الموروث الشعبي المندثر.وأعلن التهامي أثناء ذلك افتتاح فرع لجمعية الثقافة والفنون بالمحافظة يرتبط إداريًا بثقافة وفنون المدينة المنورة، كما أصدر قرارًا بتعيين إبراهيم بن حمدان البلادي مديرًا للفرع، وأحمد الشيخ قائدًا لفريق إعلام وادي الفرع بعد ضمه لفرع الجمعية بالمحافظة.من جانبه وجه المشرف العام على ممثلي جمعية الثقافة والفنون بمحافظات المدينة المنورة خالد الشاماني شكره وتقديره للمدير العام للجمعية السعودية للثقافة والفنون مشعل التهامي على دعمه غير المحدود لمحافظات المدينة التي سجلت عدة فعاليات ومعارض، كان آخرها معرض وادي الفرع الأول للفنون، كما أشاد الشاماني بدور مدير فرع الجمعية بمحافظة وادي الفرع إبراهيم البلادي على جهوده في نجاح المعرض، وأعمال المشاركين التي تجاوزت 50 عملًا.// انتهى //18:09ت م0197