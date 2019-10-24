الأمم المتحدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ميثاق الأمم المتحدة سيظل مرساة أخلاقية مشتركة في عالم مملوء بالأحداث العاصفة.وذكر في رسالته السنوية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يصادف اليوم ، بدور الأمم المتحدة في التعامل مع المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية.ويصادف اليوم، 24 أكتوبر، الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في عام 1945، وهي الوثيقة المؤسسة للمنظمة، فعندما صادقت عليها غالبية الدول الموقعة عليها، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، جلبت الأمم المتحدة رسميًا إلى حيز الوجود.ويتم إحياء هذا اليوم منذ عام 1948، وفي عام 1971، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة باحتفال الدول الأعضاء باليوم بصفته عطلة رسمية.وقال الأمين العام في رسالته بهذه المناسبة "نحن نعمل من أجل عولمة عادلة وعمل جريء بشأن المناخ، ولا ندخر جهدًا لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين، ونقول (لا) للكراهية من أي نوع، ونسعى جاهدين للحفاظ على السلام، مع تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين المحاصرين في الصراع المسلح".// انتهى //18:48ت م0208