بغداد 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسفرضت السلطات الأمنية العراقية المحلية حظرًا للتجوال في محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد, وذلك على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين المحليين.وأفاد مصدر أمني محلي أن الحظر شمل سير المشاة والمركبات حتى إشعار آخر.وكانت الجهات الأمنية فرضت في وقت سابق اليوم حضرًا للتجوال على مدن الوجيهية والمقدادية وابي صيدا وجميعها تابعة للمحافظة ذاتها, على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة.// انتهى //18:49ت م0209