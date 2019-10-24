الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسيخوض لاعب المنتخب السعودي للمبارزة أحمد القديحي غداً منافسات سلاح السايبر في بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة ، المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك ، حيث وقع القديحي في المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات كمبوديا والفلبين وإيران واستراليا وهونج كونج واليابان.وخرج لاعب المنتخب السعودي عمر العكاس من دور الـ 32 ، بعد خسارته 15 - 14 من المصنف الخامس على مستوى البطولة اللاعب شوانق ، كما خرج أحمد آل حسين من الدور ذاته ، بعد خسارته 13 - 15 من الكازاخستاني فانديم.من جهته جدد الاتحاد الدولي للمبارزة الشارة الدولية للحكم الدولي محمد بوعلي ، بعد اجتيازه الاختبارات التي أجريت اليوم في بانكوك على هامش البطولة.// انتهى //19:10ت م0211