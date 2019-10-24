رياضي / المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يلتقي نظيره البحريني غدًا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غدًا أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية ، الذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري ، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.
ويستضيف الأخضر السعودي نظيره البحريني في تمام السابعة مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد ، وطبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.
يُذكر أن منتخب تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" بجوار منتخبات أوزبكستان ، والهند ، وأفغانستان ، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع الشهر المقبل.
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19:28ت م
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