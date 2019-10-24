تبوك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك ، فعاليات يوم النشاط العائلي، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة تبوك ، وسط حضور لافت من مختلف الأعمار .وضم يوم النشاط العائلي أكثر من 70 فعالية رياضية وترفيهية وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال وتوفير بيئة آمنة لجميع الفئات العمرية.وشارك في هذا اليوم عدداً من الاتحادات الرياضية والمجموعات الرياضية ، وهي : الاتحاد السعودي للمبارزة ولألعاب القوي والسهام والتايكوندو والرياضات الإلكترونية والذهنية ونادي تبوك لذوي الإعاقة وفريق دراجتي ونادي جيل السيارات ، وخصصت أركانا لها وذلك للتعريف بنفسها وإبراز أهدافها ، وأنشطتها والفعاليات التي شاركت بها ، إلى جانب مشاركة وزارة الصحة في جناحها الذي يقدم معلومات توعوية عن برنامج مكافحة السمنة وبرنامج رشاقة وبرنامج الفحص الاستكشافي للطلبةوالتسوق الصحي للأغذية .كما أقيمت عدداً من الفعاليات المسرحية ، والعديد من الألعاب والأنشطة المخصصة للكبار والصغار، إضافة لألعاب وعروض ترفيهية وألعاب تراثية.وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة سعود بن صباح العنزي ، أن يوم النشاط العائلي يهدف إلى تنفيذ فعاليات رياضية منوعة ، وبناء شراكات والتعاون مع جميع الأطراف ذو العلاقة لبناء مجتمع صحي ورياضي ممارس للرياضة ، تماشياً مع برنامج جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع, على إقامة البرنامج بمدينة تبوك ، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات البرنامج والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصراً حتى الـ12 مساءً .وعبر عدداً من الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وعروض رياضية وترفيهية مفيدة وهادفة ، مقدمين شكرهم للقائمين على فعاليات يوم النشاط العائلي الذي يستهدف جميع أفراد الأسرة .// انتهى //19:30ت م0215