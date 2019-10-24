القدس المحتلة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تتناسب مع مواقفها الصلبة الداعمة لحل الدولتين لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة فيما يخص الاستيطان.وأكد اشتية في تصريحات له اليوم، ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك القانون والقرارات الدولية، مشددًا على ضرورة إسراع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، حيث أن نشرها سيعطي دفعة كبيرة لإمكانية التصدي للاستيطان وتجفيف المصادر المالية للمستوطنات.// انتهى //19:35ت م0217