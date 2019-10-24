الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأحد القادم، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر المكون من 22 طابقًا، والمقام على مساحة تتجاوز 209 آلاف متر مربع بسعة 500 سرير و 310 عيادات تغطي التخصصات كافة.وثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الدكتور سليمان الحبيب، لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته الكريمة وتفضله بافتتاح المستشفى، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه ودعمه للمشروعات التنموية بالمنطقة، منوهًا بمتابعة سموه المستمرة عن قرب لمراحل تأسيس المستشفى منذ تكرمه بوضع حجر الأساس عام 2016م، ووصولًا إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على سموه.مما يذكر أن بناء المستشفى استغرق 36 شهرًا بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار ريال، ويضم نظامًا متكاملًا للصحة الرقمية بسعة 500 سرير، ويضم نوعية حديثة من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتمتلك إمكانات كبيرة من حيث الأداء الصحي والوظيفي وتستطيع من خلاله تقديم معلومات متكاملة عن المستشفى والأقسام المتوافرة فيه، إضافة إلى مواقع العيادات الخارجية باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية.// انتهى //19:36ت م0218