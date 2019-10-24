عدن 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسجدد وزير الإعلام اليمني، معمر مطهر الإرياني، اليوم، اتهام حكومته للانقلابيين الحوثيين بسرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن "الإرياني" قوله إنهم تلقوا اتصالات من عدد من الموظفين تؤكد أن ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران تسرق مخصصات للأشهر الثلاثة الأخيرة.وطالب الوزير اليمني برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة هذه الميليشيات.// انتهى //19:44ت م0222