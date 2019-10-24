رياض الخبراء 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان اليوم, المرحلة الخامسة من حملة "أرض القصيم خضراء"، الهادفة إلى زيادة الغطاء النباتي في المنطقة وزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع كافة.وشارك في الحملة التي ينظمها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع بلدية رياض الخبراء ولجنة أصدقاء البيئة بالمحافظة طلاب المدارس وطلاب معهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء.// انتهى //19:49ت م0223