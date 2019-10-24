الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس.وقدم الكريديس لسموه خلال اللقاء ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من سباق "طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية" ، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات "uci" ، في فبراير من عام 2020 المقبل بالعاصمة الرياض ، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين ، إضافة إلى عرض ملفين لبطولتين أخريين هي سباق حائل الصحراوي، الذي سيقام بالتزامن مع موسم حائل ، وكذلك سباق السودة للمنحدرات.وفي ختام اللقاء قدم صُباح الكريديس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته المستمرين ، وحرصه الدائم على عمل الاتحادات والأندية الرياضية ودعمه لها بشكل مستمر لاستضافة أكبر البطولات الدولية.حضر اللقاء ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات سلمان بن عبدالله السيد ، والمدير التنفيذي للاتحاد مهند بن أحمد العمودي.// انتهى //19:56ت م0226