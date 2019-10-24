الجزائر 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية التي تحتضن أعمال قمة روسيا – أفريقيا حاليًا.وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الروسي أفاد خلال محادثاته مع الرئيس الجزائري بأن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الجزائر، وأن بلاده تأمل أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية.// انتهى //21:02ت م0228