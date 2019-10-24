نواكشوط 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة العادية التاسعة لاجتماع لجنة الدفاع والأمن لدول مجموعة الخمس بالساحل، بمشاركة قادة أركان الجيوش لكل من موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد، وقائد الجيوش الفرنسية وقائد قوة"برخان" الفرنسية.وجددت لجنة الدفاع والأمن لمجموعة الخمس بالساحل عزمها المضي قدمًا في مواجهة الإرهاب، الذي يهدد الأمن والاستقرار في محيط المجموعة، وذلك من خلال وضع تصور جماعي تقني ومدروس لأفاق عملها في المستقبل.وأفاد الخبير العسكري والأمني بالأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس محمد أزناكي ولد سيد أحمد لعل في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية أن النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن تؤكد أن المجموعة تسير على الطريق الصحيح، وعاقدة العزم أكثر من أي وقت مضي على المضي قدمًا ومتابعة عملها الجاد، حتى تتمكن مجتمعة من كسب الحرب التي تخوضها منذ فترة ودحر الإرهاب في المنطقة.من جانبه أكد قائد الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر دعم بلاده لجهود القوة المشتركة لدول المجموعة في حربها على الإرهاب، لافتًا إلى أن دعم الشركاء للمجموعة بالمال والسلاح سيتواصل لمساعدتها على دحر الإرهاب في المنطقة، وتمكين شعوبها من تحقيق آمالها وتطلعاتها المشروعة في النماء والتقدم.// انتهى //21:12ت م0229