جدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنفّذت إدارة سجن النساء بإصلاحية جدة برنامجاً بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام وذلك بحضور النزيلات ومنسوبات الإدارة، وبإشراف قسم التأهيل والإصلاح.وتضمن البرنامج التعريف بهشاشة العظام، وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعلاقته بالصحة النفسية، كما تضمن عرض لوحة تعريفية عن هشاشة العظام والأطعمة المساعدة في هذه الحالات، ولوحات إرشادية ومطويات.وتولى عملية تنفيذ البرنامج الطبيب النفسي وطبيبة المركز الصحي بسجن النساء بالإصلاحية، بالإضافة إلى الكادر الصحي التابع لسجن النساء، والأخصائيات النفسيات .يذكر أن هذه البرامج التثقيفية تأتي انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون على صحة النزيلات والنزلاء وتوعيتهم بالأمراض الصحية وطرق الوقاية منها وعلاجها.// انتهى//22:06ت م0243