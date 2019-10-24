جيزان 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واسافتتح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان علي بن أحمد زعلة اليوم المعرض التشكيلي لجماعة " تلاقي " الفنية ، وذلك في مقر الجمعية بمركز جازان الثقافي .وتجول زعلة والزوار في أرجاء المعرض الذي يستمر لمدة يومين ، واطلعوا على الأعمال الفنية التي تضم 27 عملًا من اللوحات الفنية تمثل مدارس فنية متنوعة، وبمشاركة 27 فنانًا وفنانة من التشكيليين من مختلف مناطق المملكة .وأبدى مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان إعجابه بما شاهده من أعمال فنية تبرز إبداعات فنية كبيرة ، مؤكدًا حرص الجمعية على إثراء المشهد الفني بالمنطقة من خلال استضافة التشكيليين المتميزين من مختلف مناطق المملكة ، متمنيًا التوفيق للمشاركين .// انتهى //22:07ت م0246