ثقافي / افتتاح المعرض التشكيلي " تلاقي" في جازان
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
جيزان 25 صفر 1441هـ الموافق 24 أكتوبر 2019م واس
افتتح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان علي بن أحمد زعلة اليوم المعرض التشكيلي لجماعة " تلاقي " الفنية ، وذلك في مقر الجمعية بمركز جازان الثقافي .
وتجول زعلة والزوار في أرجاء المعرض الذي يستمر لمدة يومين ، واطلعوا على الأعمال الفنية التي تضم 27 عملًا من اللوحات الفنية تمثل مدارس فنية متنوعة، وبمشاركة 27 فنانًا وفنانة من التشكيليين من مختلف مناطق المملكة .
وأبدى مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان إعجابه بما شاهده من أعمال فنية تبرز إبداعات فنية كبيرة ، مؤكدًا حرص الجمعية على إثراء المشهد الفني بالمنطقة من خلال استضافة التشكيليين المتميزين من مختلف مناطق المملكة ، متمنيًا التوفيق للمشاركين .
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22:07ت م
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