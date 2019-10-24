جدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستوج مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي في ختام بطولة السباحة للمدارس الحكومية والأهلية الطلاب والمدارس الفائزة بالكؤوس والميداليات وشهادات الشكر.وحث الغامدي المعلمين على تعزيز وغرس القيم التربوية في الطلاب وممارسة الرياضة بشكل مستمر لتحقيق الإنجازات، لافتًا النظر إلى أن كل إنجاز يُحققه الطلاب خلفه معلمون وأولياء أمور ومدارس متميزة تدعم ذلك، موجهًا الشكر لهم.يذكر أن بطولة السباحة للمدارس الحكومية والأهلية تُقام للمرة الأولى في مكتب التعليم بشمال جدة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ طالب يمثلون ٥٠ مدرسة حكومية وأهلية وعالمية.// انتهى //22:08ت م0247