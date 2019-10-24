تبوك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاونيللدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرةبعنوان " الدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف "، يقدمها محمد حريب الحربي, وذلك بعدصلاة المغرب في جامع الوالدين بتبوك.وتأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناسبكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //22:13ت م0249