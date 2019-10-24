رياضي / الفيحاء مع الفتح وضمك أمام الرائد غدا في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
تتواصل غدا مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين الأولى تجمع الفيحاء مع الفتح والثانية ضمك أمام الرائد .
ويحل فريق الفتح ضيفا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني بعد أن حقق أول انتصار له بالجولة الماضية على العدالة بنتيجة 3-5 ليتقدم للمركز ما قبل الأخير برصيد أربع نقاط ، فيما يدخل الفيحاء بعامل الأرض والجمهور لتعويض تعادله الأخير مع أبها 1-1 في الجولة الماضية.
وفي اللقاء الثاني الذي يستضيف فريق ضمك الأخير برصيد 4 نقاط نظيره الرائد الرابع عشر برصيد 5 نقاط عند الساعة 6: 20 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز الأخيرة .
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