بلجراد 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسارتقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صدارة ترتيب المجموعة الـ12 في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي بهدف دون رد اليوم في منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالمسابقة.ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بارتيزان عند أربع نقاط في المركز الثالث، وفي المجموعة ذاتها تغلب فريق الكمار الهولندي على ضيفه أستانا الكازاخي بستة أهداف دون رد، ورفع الكمار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما بقى أستانا بدون رصيد من النقاط بالمركز الأخير.وفي المجموعة العاشرة تعادل روما الإيطالي مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدف لكل منهما، ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما يتذيل مونشنجلادباخ ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وبنفس المجموعة فاز إسطنبول باشاك التركي على فولفيرسبيرجر النمساوي بهدف دون رد، ورفع إسطنبول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل الفريق النمساوي المركز الثالث بالرصيد ذاته.وعن المجموعة الـ11 فاز فريق سبورتينج براجا البرتغالي على بيشكتاش التركي بهدفين دون رد، ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما لا زال بشكتاش في مؤخرة الترتيب دون رصيد من النقاط ، وفي المباراة الثانية فاز وولفرهامبتون الإنجليزي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2 - 1، ويحتل وولفرهامبتون المركز الثاني برصيد ست نقاط، فيما يحتل سلوفان المركز الثالث برصيد أربع نقاط .وتصدر فريق يونج بويز السويسري ترتيب المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزا بهدفين دون رد على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، فيما واصل بورتو البرتغالي نتائجه المخيبة بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه رينجرز الأسكتلندي.وارتفع رصيد يونج بويز إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه رينجرز وبورتو، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب .وواصل إسبانيول الإسباني صحوته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثامنة، إثر فوزه 1 -0 على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، فيما حقق فريق فرينكفاروزي المفاجأة بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه سيسكا موسكو الروسي.وتربع إسبانيول على صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على لودوجوريتس صاحب المركز الثاني، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، في حين احتل فرينكفاروزي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وقبع سيسكا موسكو في ذيل الترتيب بلا نقاط .// انتهى //22:35ت م0254