الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساستقبلت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساعد القنصل البريطاني لدى المملكة الأستاذة آمنة غلام ، التي قدمت شكرها وتقديرها لمدير الوحدة وليد الدوسري، على جهود الفريق التنفيذي المثمرة حيال إحدى الرعايا البريطانيين.وناقش سبل تعزيز التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخدم البلدين معاً.يذكر أن وحدة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تقديم الحماية للمرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وتستقبل بلاغات العنف الأسري عن طريق الرقم الموحد 1919.// انتهى //22:37ت م0255