الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسواصل فريق الشباب انتصاراته دورياً وحقق الفوز الثالث له على التوالي بعد أن تخطى ضيفه الوحدة بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح البرازيلي سيباستياو جونيور "سيبا" النتيجة لفريقه في الدقيقة 64، حينما استقبل تمريرة الأرجنتيني كريستيان جوانكا ليودعها برأسه في الشباك الوحداوية، وفي الدقيقة 73 أكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه محمد الصيعري للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء لاعتراضه على قرارات الحكم، لكن أكمل لاعب الشباب "سيبا" تألقه حينما انطلق في كرة مرتدة واجه بها حارس الوحدة مصطفى، ليرسل الكرة إلى عبدالله الحمدان الذي أودعها في المرمى الخالي معلنة الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة في الوصافة مؤقتاً ، بفارق الأهداف عن الوحدة الذي تراجع للمركز الثالث .// انتهى //22:42ت م0256