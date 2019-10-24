الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساختتمت جمعية أعمال للتنمية البشرية برنامجها التدريبي في الجمعية الذي أقامته على مدار شهرين متتالين (شهري سبتمبر وأكتوبر) لمستفيديها، حيث بلغ عدد الحضور للدورات والورش ما يقارب 564 متدرباً ومتدربة خلال 8 ورش وبرامج تدريبية.وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الورش بدأت بورشة " انطلاقة " التي أقيمت على مدى 5 أيام قُدمت عدد من الورش التدريبية في مجال إدارة المشاريع، قدمتها عدد من المدربات (نورة الحمد- منال الفهيد – خولة الملحم – تهاني الفرهود).فيما أقيمت في مقر جمعية أعمال ورشة عمل " إدارة الموارد البشرية " للمدربة سمر بنت أحمد الدرسوني، على مدى 3 أيام، قدمت فيها مهارات تخطيط وتحليل وتوصيف الموارد البشرية وتحديد الاحتياج التدريبي، وقد لاقت الورشة أصداءً كبيرة لدى المتدربات.وفي طور متابعتها للأحداث ومع بداية العام الدراسي أقامت جمعية أعمال بالشراكة مع مؤسسة العنود الخيرية ورشة عمل بعنوان " فوبيا المدرسة "، قدمها المدرب سلطان العنزي، تناول خلالها مفهوم ومظاهر الخوف من المدرسة، مع أفضل الأساليب لتهيئة الطفل للدخول والانخراط في المجتمع المدرسي.كما أقامت الجمعية بالشراكة مع مركز الملك سلمان الاجتماعي محاضرة جماهيرية للمدرب ماجد بن جعفر الغامدي بعنوان " صناعة المحتوى الإعلامي "، حضرها أكثر من 300 متدرب تفاعلوا وشاركوا وأبدوا إعجابهم بمحتوى المحاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي.وعلى صعيد آخر أقيمت بالشراكة مع مؤسسة العنود الخيرية ورشة عمل بعنوان "مقياس هيرمان وتطبيقاته في إدارة المواقف الإدارية والتعليمية" للمدرب الدكتور سالم بن علي القحطاني، تناول فيها عدداً من المحاور منها التأصيل العلمي لهيرمان، وماذا يقيس/ ومميزات المقياس في الإدارة.فيما أقيمت ورشة تدريبية عن العلاقات العامة تمحورت حول مفهوم العلاقات العامة، ومراحل وتطوير العلاقات العامة، وأهداف العلاقات العامة ووظائفها ووسائلها والكادر المناسب لها، واشتملت على أخلاقيات وخصائص العاملين بها ( تنظيماً وتخطيطاً)، وحضرها ما يقارب 26 متدرباً .من جانب آخر أقيمت ورشة فن التصوير الاحترافي، واشتملت الورشة على مدخل عام عن التصوير الفوتوغرافي، وتاريخ التصوير، ومفهوم التصوير وعلاقته بالضوء، وكيفية التعرف على ios والمقصود منه، وأوضاع وأنواع التصوير، وعدادات الكاميرا، وأنواع الكاميرات والفرق بينها.وفي ختام البرنامج التدريبي أقيمت ورشة كيفية الاستيراد من الصين حضرها أكثر من 56 متدرباً ومتدربةً، تفاعل فيها مع المدرب بأدق التفاصيل، حيث بدأت بمصادر وأفكار تجارية، وكيف ومتى تطلق مشروعك التجاري، وكيف تخطط لسفرتك الأولي، من الفكرة إلى مشاريع صغيرة ،وأرباح عالية، بالإضافة إلى مقدمة في التجارة الإلكترونية.ويأتي هذ البرنامج التدريبي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، التي تعمل على تحويل الفرد من مستهلك إلى شخص منتج قادر على الاعتماد على ذاته، وتسعى الجمعية إلى تطوير مهارات الشباب والفتيات، وتعميق دور الفرد في المجتمع لكي يكون أحد ركائز التنمية، وذلك لخلق فرص حقيقية للعديد من مستفيدي الجمعية للعمل وتأسيس مشاريعهم، وسد احتياجهم ومواكبة برنامج التحول الوطني 2030.ونوه المدير التنفيذي للجمعية عبد الرزاق عبدالله القشعمي بالدعم الذي تجده جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة الفرد والمجتمع.وأوضح القشعمي أن الجمعية قامت بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم وفق تخصصاتهم، حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات،حاثاً الشركات من باب المسؤولية الاجتماعية في دعم مثل هذه البرامج، مقدماً شكره لكل من ساهم وشارك وتطوع في إنجاح هذه الورش والدورات.// انتهى //22:42ت م0257