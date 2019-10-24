رياضي / الساحل يفاجئ العربي ويتغلب عليه في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الكويت 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
حقق فريق الساحل مفاجأة في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم بفوزه على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة .
أقيمت على استاد صباح السالم أفضلية واضحة للعربي سيطر بموجبها على مجريات اللقاء لكنها لم تترجم إلى أهداف.
ورفع الساحل رصيده إلى سبع نقاط بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطتين ، وتستكمل الجولة الرابعة منافساتها غدا الجمعة بلقاء القمة الذي يجمع الكويت والقادسية.
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23:04ت م
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