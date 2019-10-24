الكويت 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق الساحل مفاجأة في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم بفوزه على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة .أقيمت على استاد صباح السالم أفضلية واضحة للعربي سيطر بموجبها على مجريات اللقاء لكنها لم تترجم إلى أهداف.ورفع الساحل رصيده إلى سبع نقاط بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطتين ، وتستكمل الجولة الرابعة منافساتها غدا الجمعة بلقاء القمة الذي يجمع الكويت والقادسية.// انتهى //23:04ت م0258