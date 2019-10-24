القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستأهل فريق الزمالك المصري إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "السلام"، في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال قد انتهت بفوز جينيراسيون فوت على الزمالك بنتيجة (2 - 1)، ليتأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات مستفيدا من تطبيق قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.وسيتحول الفريق السنغالي إلى بطولة الكونفدرالية لخوض مباراة دور الـ 32 "الثاني" أمام فريق إيزاك بطل بنين.ومن المقرر أن يتواجد الزمالك في المجموعة الأولى لدوري الأبطال إلى جانب فرق "مازيمبي الكونغولي، بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، زيسكو الزامبي"، حيث سيفتتح ممثل مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم 29 نوفمبر المقبل.// انتهى //23:51ت م0259