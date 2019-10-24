الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية النمسا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينغر، وعدد من المسؤولين بالسفارة.وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //23:53ت م0260