محايل 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسدشن رئيس مركز بحر ابوسكينه سعد بن يحي الحياني في مكتبه اليوم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، بحضور عدد من منسوبي مركز الرعاية الصحية الأوليه بالمركز .وتستهدف الحملة التي ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للقطاع الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة, والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط، وداء السكري، ومرضى القلب، والكلى، وأمراض الجهاز التنفسي، والدم المنجلية, وكذلك كبار السن والنساء الحوامل.// انتهى //00:04ت م0262